Omicron, Oms: "A oggi nessun decesso legato alla variante"

Variante Omicron, Oms: non sono stati segnalati decessi

"Ad oggi non sono stati segnalati decessi legati alla variante Omicron" del virus Covid-19: e' quanto rende noto l'Oms, in una lunga scheda tecnica dedicata alla variante del nuovo coronavirus che ha messo in allarme il mondo.

Attualmente, aggiunge l'organizzazione Onu, la trasmissione locale della variante Omicron "e' stata segnalata in Sud Africa e vi sono prove di diffusione in diversi Paesi in quattro regioni dell'Oms (regioni dell'Africa, del Mediterraneo orientale, dell'Europa e del Pacifico occidentale)".

Covid: Oms, molto elevata la probabilita' diffusione Omicron

La probabilita' di una potenziale ulteriore diffusione di Omicron a livello globale e' elevata: e' quanto osserva l'Oms, in una scheda tecnica inviata ai 194 Stati membri. Per l'Oms, dunque, "potrebbero esserci futuri picchi di Covid-19, che potrebbero avere gravi conseguenze, a seconda di una serie di fattori, incluso il luogo in cui potrebbero verificarsi tali picchi". Il rischio globale complessivo relativo alla nuova variante Omicron e' comunque valutato dall'Oms come "molto elevato".

