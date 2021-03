Ottomila avvocati e solo 43 mila anziani.I politici togati vaccinati per primi

Il Coronavirus continua a tenere l'Italia paralizzata, tra zone rosse, arancioni e il pericolo di un lockdown totale. Le varianti fanno sempre più paura e l'unica soluzione è la vaccinazione di massa, ma le dosi a disposizione non sono molte e andrebbero destinate alle categorie più fragili. Fa quindi sensazione leggere il dato proveniente dalla Toscana, anche se la stessa situazione si registra anche in altre Regioni. Molti over 80 - si legge sul Fatto Quotidiano - non sanno ancora quando potranno vaccinarsi, a ieri la prima dose di Pfizer è stata somministrata solo a 43.000 anziani su un totale di 324.000 (poco più del 13%) –, ma per una settimana gli avvocati hanno potuto ricevere la prima dose di Astrazeneca. In una settimana però negli uffici giudiziari toscani sono stati vaccinate 8.100 persone.

Tra questi - prosegue il Fatto - ci sono anche diversi esponenti politici di tutti i partiti: da Italia Viva al Pd passando per la Lega e Fratelli d’Italia, che sono al contempo iscritti all’albo dell ’Ordine degli Avvocati anche se, in alcuni casi, non esercitano la professione da anni. Il caso che ha destato più clamore è stato quello dell’ex assessore alla Salute renziana Stefania Saccardi, oggi vicepresidente della giunta regionale, che in un post su Facebook ha ammesso di aver ricevuto la prima dose in quanto iscritta “all ’albo dal 1989” ma senza specificare da quanto non eserciti più la professione. E giù sulla sua bacheca una marea di commenti indignati. Dopo le polemiche la Regione Toscana ha deciso di fare marcia indietro: da lunedì è stato abbandonato il criterio delle categorie, dando la precedenza alle fasce di età e alla patologia.