Pillola Pfizer anti-Covid, via libera dagli Usa: è il primo trattamento orale

Pfizer, dagli Usa via libera alla pillola: riduce dell'89% i casi di ricovero

Via libera alla pillola anti-Covid di Pfizer: la Food and Drug Administration, l'autorità statunitense sui farmaci, ha autorizzato oggi il primo trattamento orale contro il Covid-19. Si tratta del Paxlovid di Pfizer, riservato a persone ad alto rischio risultate positive al Covid.

Il trattamento, che prevede che i pazienti assumano una serie di pillole per diversi giorni, potrebbe contribuire ad alleviare il peso sugli ospedali in un momento di forti rialzi dei contagi.

Il governo statunitense ha ordinato 10 milioni di trattamenti della Pfizer; la societa' ha detto di essere pronta a dare "subito" inizio alle consegne. Il trial clinico ha mostrato che il farmaco di Pfizer riduce dell'89% i casi di ricovero per i pazienti che hanno ricevuto il farmaco nei tre giorni dai primi sintomi. A Wall Street, alla notizia dell'approvazione, il titolo di Pfizer e' salito all'1,65%.

Solo pochi giorni anche l'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, ha aperto sulla pillola anti-Covid di Pfizer. Seppur il farmaco non sia ancora stato autorizzato in Europa, l'Agenzia ha emesso l'avviso per supportare le autorità nazionali che potrebbero decidere su un possibile uso precoce del medicinale prima dell'autorizzazione all'immissione in commercio.