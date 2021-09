Poliziotta no Green Pass, Lamorgese: "Grave". Salvini: "Ha espresso opinione"

Poliziotta no Green Pass, Lamorgese: "Grave". Salvini: "Un'opinione"

Il caso della poliziotta No pass è diventato politico. Nunzia Alessandra Schilirò, vicequestore di Roma ha deciso di salire sul palco e dire la sua sull'obbligo del Green Pass, schierandosi apertamente con i contrari al documento per poter lavorare. In poche ore - si legge sul Corriere della Sera - il suo profilo Facebook è stato inondato di messaggi. Molti di sostegno, qualcuno critico. Ben 1.500 comunque. In serata il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha tagliato corto: "Riguardo alle gravissime dichiarazioni del vicequestore Schilirò, sto seguendo la vicenda personalmente con il capo della polizia Lamberto Giannini, affinché vengano accertate, con assoluta celerità, le responsabilità sotto ogni profilo giuridicamente rilevante in carico all’interessata".

Lei si difendece tira dritto: "Mi è capitata l’occasione di esercitare i miei diritti previsti dalla Costituzione e l’ho fatto. Il mestiere che svolgo è pubblico. Sono stata - prosegue il Corriere - in moltissime trasmissioni tv rappresentando l’amministrazione. Se non si gradisce la mia fedeltà alla Costituzione e al popolo italiano, mi dispiace, andrò avanti lo stesso. Ho scelto il mio mestiere perché credevo che non ci fosse niente di più nobile del garantire la sicurezza di ogni cittadino, in modo che chiunque fosse libero di esprimere il proprio vero sé. Se questo mi viene negato, il mio mestiere non ha più senso. Andrò avanti sempre, con o senza divisa, per amore del mio Paese», conclude la poliziotta.

In suo sostegno interviene Matteo Salvini: «A me piacerebbe che il ministro dell’Interno fosse altrettanto solerte con gli sbarchi di migliaia di clandestini o che fosse stata altrettanto solerte a ferragosto quando c’è stato un rave party di sei giorni a base di droga, alcool, stupri. Troppo facile prendersela con una donna delle forze dell’ordine. Non era in divisa e ha espresso una sua posizione".