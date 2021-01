Regni Unito, al via la somministrazione del vaccino Oxford-AstraZeneca

Prende il via oggi, 4 gennaio, nel Regno Unito la somministrazione del vaccino antiCovid prodotto dal laboratorio britannico AstraZeneca e dall'Università di Oxford. Secondo i media britannici, si tratta di un vaccino meno costoso, più facile da conservare e quindi più adatto a una campagna di immunizzazione su larga scala rispetto a quelli dei suoi concorrenti Moderna e Pfizer/BioNTech, già approvati e distribuiti in diversi Paesi. Le autorità britanniche hanno ordinato 100 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca-Oxford, di cui 520mila sono già disponibili. Questa settimana in Inghilterra è prevista l'apertura di centinaia di nuovi centri di vaccinazione, oltre ai 730 già esistenti. Approvato dal Regno Unito il 30 dicembre, i primi a ricevere il vaccino antiCovid saranno i residenti e dipendenti delle case di riposo, gli anziani con più di 80 anni e i dipendenti del servizio sanitario nazionale britannico.