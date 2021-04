RIAPERTURE: ASSOHORECA, "IL COPRIFUOCO ANDAVA SPOSTATO ALLE 23.00”

“Siamo soddisfatti delle prossime riaperture, la decisione del Governo va sicuramente nella giusta direzione, tuttavia crediamo che mantenere il coprifuoco alle 22.00 anche in zona gialla non agevoli baristi e ristoratori, tra le categorie più colpite dalla crisi. Su questo sarebbe stato necessario maggiore coraggio, spostando il coprifuoco in avanti di almeno un’ora, alle 23.00, per dare maggiore respiro alle attività economiche dopo mesi di sofferenza. Ci auguriamo, ad ogni modo, che da questo provvedimento in poi si vada davvero verso la riapertura totale, senza più passi indietro da parte del Governo”.

È quanto ha dichiarato Luigi Fasoli, presidente di AssoHoReCa, l’Associazione dei produttori, importatori e rivenditori di attrezzature e accessori destinati al mondo Horeca. AssoHoReCa rappresenta la supply chain che rifornisce le attività di ristorazione e che esula dal food&beverage, ovvero delle forniture alberghiere a cui si appoggiano gli operatori del settore Horeca per acquistare le attrezzature con cui produrre, stoccare e servire i cibi.

Il settore della produzione e distribuzione è parte trainante del canale HoReCa e comprende oltre 1000 aziende con un fatturato totale che supera i 4 miliardi di Euro e occupa oltre 15.000 addetti.