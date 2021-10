Sangalli-Confcommercio: "Green Pass e vaccini sorreggono ripartenza del Paese"

“Il debutto operativo del Green pass non è certo privo di problemi a partire da quelli evidenziati dal mondo dell’autotrasporto e della logistica. Ma vaccini e Green pass stanno sorreggendo la ripartenza del Paese. A partire da questo dato, occorre rafforzare fiducia e coesione sociale. Palazzo Chigi ci chiami: il contributo del mondo delle imprese e del lavoro non mancherà.” Così il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli sull’imminente entrata in vigore del Green pass per i lavoratori pubblici e privati.”