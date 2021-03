Sanitario no vax contagia 9 pazienti.Terzo caso in Liguria, c'è anche un morto

Il Coronavirus continua a far paura in tutta Italia, restano preoccupanti i numeri per quanto riguarda i contagi giornalieri, ma a preoccupare è soprattutto la situazione negli ospedali, con i reparti di terapia intensiva ormai al collasso e tornati ai livelli della primavera scorsa. Ieri sera - si legge sulla Stampa - è arrivata la notizia di un nuovo cluster ospedaliero legato a un operatore sanitario non vaccinato, questa volta a Lavagna, dove si sono registrati 9 contagi. Lo ha annunciato il governatore Toti, che ha aggiunto alcuni dettagli: «Dalle prime indagini condotte dalla Asl, personale ospedaliero ha portato il virus inconsapevolmente in un reparto e ha provocato pazienti positivi, ora ricoverati.

La Asl 4 Chiavarese, cui fa capo il centro di Lavagna, ha invece diffuso in serata una nota, in cui si spiega che «come da procedura tutti i pazienti, peraltro asintomatici, sono stati trasferiti nell’area Covid di Sestri Levante e si è proceduto alla sanificazione delle stanze di degenza e di tutte le zone comuni. La Procura di Genova - prosegue la Stampa - indaga dopo la morte di Giulio Macciò, imprenditore di 79 anni, stroncato dal Covid lo scorso 11 marzo nella Pneumologia del policlinico San Martino. In quella divisione 14 degenti su 20 sono stati contagiati insieme a un’infermiera che aveva rifiutato la somministrazione, e il reato ipotizzato dagli inquirenti al momento contro ignoti è omicidio colposo. Un altro allarme riguarda una Rsa a Tiglieto (Genova) dove due addetti avrebbero provocato la malattia di tre ospiti, poi finiti in ospedale.