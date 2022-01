Sanzioni No Vax, non più 100 euro? Ipotesi modifiche e multe salatissime

No Vax sanzioni, in arrivo emendamenti...

La sanzione che implementa il primo obbligo vaccinale generalizzato per fascia d'età (over 50 anni) sarà piuttosto modesta (solo 100 euro una tantum), tanto che numerosi addetti ai lavori si chiedono quale efficacia dissuasiva potrà avere nei confronti dei no-vax più incalliti. Il più aspro è Roberto Burioni: "Grottesca buffonata, dispiace vederla arrivare da un governo che si credeva serio". Massimo Galli: "Multa assolutamente ridicola". Matteo Bassetti: "Facevano più bella figura a non far niente".

Tanto che nella maggioranza, Italia Viva, una parte del Pd e LeU starebbero preparando emendamenti, primo o poi il decreto arriverà alle Camera per la conversione in legge, per innalzare la sanzione per i No Vax. Dalle prime indiscrezioni si parla di 800 o 1.000 euro una tantum o di un contributo (tassa) per il sistema sanitario nazionale di 150 euro al mese.