Scuola, labirinto quarantena per studenti. Quattro categorie: da 7 a 21 giorni

Scuola, labirinto quarantena per studenti. 4 categorie: da 7 a 21 giorni

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta. Si avvicina sempre di più il rientro a scuola per gli studenti e il rischio è il caos, a causa delle regole diverse per ogni caso di contagio. Sono previste, infatti, quattro tipi di quarantene, in base ad ogni tipologia. Vanno da un tempo minimo di 7 giorni ad un massimo di 21. Così - si legge sul Messaggero - gli istituti si preparano a tornare in presenza, studiando tutte le diverse possibilità di procedure nel caso in cui ci dovesse essere una persona positiva all'interno della scuola. A fare la differenza con lo scorso anno sarà il vaccino che ha raggiunto oltre il 90% del personale scolastico e sta coinvolgendo anche gli studenti più grandi, dai 12 anni in su quindi dalla seconda media in poi. Uno strumento che avrà i suoi effetti non solo nel mettere i vaccinati al riparo dalla forma grave della malattia ma anche in termini organizzativi.

La quarantena infatti, - prosegue il Messaggero - per un contatto con un positivo, può durare anche solo 7 giorni: il termine del periodo di sicurezza, a cui deve necessariamente seguire un tampone, è stato infatti abbassato da 10 a 7 giorni per i soggetti vaccinati che quindi, finita la settimana di quarantena, tornano a scuola con un test molecolare dall'esito negativo. Quest'anno potrebbero essere ancora di più visto che la variante Delta raggiunge i giovani più di quanto accadeva con il Covid un anno fa. E restano anche le altre due quarantene, più lunghe: quella a 14 giorni e l'isolamento da 21 giorni. Si può infatti tornare in classe senza tampone, dopo 14 giorni, se non ci sono sintomi da Covid e se non si tratta di variante Beta sospetta o confermata.