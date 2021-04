Speranza, vaccino perso per 20mln e la "bufala della responsabilità europea"

Non si placano le critiche sul ministro della Salute Roberto Speranza. A passare all'attacco stavolta è Primo Mastrantoni, segretario Aduc, Associazione per i diritti degli utenti e consumatori, che risponde alle affermazioni del ministro secondo cui "paghiamo un prezzo per gli errori della Ue nella negoziazione dei contratti" come riporta il comunicato Aduc, e aggiunge: "E' una bufala. E' una novella che gira, supportata dai media che, ripetuta cento volte diventa verità, e alla quale credono i più".

Infatti, spega Mastrantoni, per prima cosa "la competenza agli acquisti dei vaccini è stata demandata alla Commissione europea da tutti i Paesi comunitari, Italia compresa, consapevoli che, altrimenti, si sarebbe scatenato l'assalto alla baionetta ai vaccini". In secondo luogo, continua il comunicato "della trattative per l'acquisto di vaccini, in particolare per Astrazeneca, sono stati costantemente e temporalmente informati tutti i 27 Paesi europei, che ne hanno concordato e condiviso le modalità, Italia compresa (sull'argomento ritorneremo)".

C'è poi il fatto, sempre secondo il comunicato Aduc, che "il Piano sanitario nazionale, con le indicazioni delle categorie da vaccinare in via prioritaria (sanitari e socio sanitari, Rsa e over 80) si è tradotto in una "raccomandazione", tant'è che le Regioni hanno fatto come volevano, inseguendo l'elettorato organizzato" e inoltre "le somministrazioni totali, a ieri, sono state 13 milioni. Gli over 80 sono 4,6 milioni, il che significa che tutti gli ottantenni, che sono la maggioranza dei decessi, potevano essere vaccinati da tempo, invece, ancora non lo sono".

Mastrontoni mette poi a confronto la percentuale dei vaccinati (almeno una dose) in Germania e in Italia che "è analoga (15,52%, e 14,80%) ma i morti, per milione di abitanti, sono 940 in Germania e 1.892 in Italia. In sintesi, abbiamo il doppio dei morti della Germania con analoga percentuale di vaccinati".

"Quando non si è in grado di assumersi responsabilità, si scarica su altri o si fugge" chiosa Mastrantoni riferendosi a Speranza.

Senior Italia FederAnziani: "L'Italia non è diventata comproprietaria di un vaccino per 20 milioni: Speranza faccia un passo indietro"

Ma non è l'unica critica che piove sul ministro. Ad aggiungersi al coro c'è anche la voce di Senior Italia FederAnziani, la federazione delle associazioni della terza età fondata nel 2006 con lo scopo di tutelare i diritti e migliorare la qualità della vita delle persone Senior.

"Apprendere da Porta a Porta di fronte alla spaventosa cifra di 112.374 morti (di cui la quasi totalità anziani) per Covid, che l’Italia sarebbe potuta diventare comproprietaria di un vaccino ma non è riuscita a cogliere l’occasione perché non in grado di trasferire 20 milioni di euro all’Università di Oxford, ci lascia sgomenti" ha dichiarato Roberto Messina, Presidente Nazionale di Senior Italia FederAnziani.