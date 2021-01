Twitter riscrive la storia del Covid. Nel 2019 si parlava di polmoniti anomale

E se i social media ci aiutassero a cogliere le prime avvisaglie di un'epidemia imminente battendo sul tempo la sua diffusione o, perlomeno, aiutandoci a contrastarla? È l'auspicio - e l'ipotesi - sostenuta da uno studio della Scuola Imt Alti Studi di Lucca appena pubblicato sulla rivista "Scientific Reports". Secondo l'articolo, il virus da Covid-19 ''girava'' su Twitter già prima degli annunci ufficiali sulla sua circolazione: a dircelo la stessa discussione online, animata in maniera significativa da post su strane polmoniti e tosse secca già diverse settimane prima che il cosiddetto ''paziente 1'' si presentasse all'Ospedale di Codogno. "Early warnings of Covid-19 outbreaks across Europe from social media" è il titolo originale della ricerca condotta da Massimo Riccaboni, professore di Economia della Scuola Imt, assieme a una squadra di ricercatori composta da Michelangelo Puliga della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Pietro Panzarasa, visiting professor della Scuola Imt e professore alla Queen Mary University di Londra e Milena Lopreite, dell'Università della Calabria.