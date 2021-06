Truffa WhatsApp Green Pass, la Polizia Postale lancia l'allerta: come evitarla

Truffa WhatsApp Green Pass: attenzione agli SMS in cui si richiede di inserire i dati bancari per scaricare il documento

Il Green Pass è diventato ufficiale da qualche giorno ed è già diventato l'oggetto del desiderio di milioni di italiani in vista delle partenze per le vacanze estive. Il documento permette di spostarsi liberamente e di accedere a determinati luoghi ed eventi (le discoteche ad esempio) e viene assegnato dopo aver ricevuto la vaccinazione contro il Covid-19, se si è guariti dalla malattia e se si esegue un tampone che risulta negativo. Il Green Pass può essere scaricato online per averlo sempre con sé sul proprio telefono (ECCO COME FARE) e come spesso succede gli hacker non hanno perso tempo per sfruttare la situazione.

Truffa WhastApp Green Pass: si rischia il furto di dati personali e bancari

La Polizia Postale ha lanciato l'allarme per una nuova truffa su WhatsApp associata proprio al Green Pass. Sta infatti circolando tra le chat un messaggio truffaldino che invita a scaricare il documento inserendo i propri dati bancari. "Cliccando sul link - spiegano le forze dell'ordine - l'ignaro utente viene catapultato su una finta pagina istituzionale" in cui è "richiesto di inserire i propri dati personali e/o bancari con l'obiettivo di utilizzarli fraudolentemente".

Vi ricordiamo che il Green Pass può essere scaricato gratuitamente dall'apposita piattaforma, dall'app IO e Immuni e presto anche dal Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale. Per farlo non è assolutamente richiesto l'inserimento dei propri dati bancari. La Polizia Postale come per altre truffe WhatsApp sottolinea quindi di verificare la fonte di qualsiasi link prima di cliccare e di segnalargli eventuali abusi per limitarne la diffusione.