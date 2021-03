Usa, efficacia del vaccino AstraZeneca. "I dati sono fuorvianti e obsoleti"

L'emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo continua. La speranza è affidata all'efficacia e alla rapidità nella campagna vaccinale. Ma per AstraZeneca arriva un altro stop dopo quello dell'Europa, questa volta sono gli Stati Uniti a mettere nel mirino il siero anglo-svedese. Duro comunicato - si legge sul Corriere della Sera - del comitato di monitoraggio del National Institutes of Health ha scritto alle agenzie governative e alla casa farmaceutica esprimendo "preoccupazione in merito ai dati di efficacia del vaccino appena resi noti dall’azienda, descrivendoli come obsoleti e fuorvianti". Sono i numeri contenuti nel comunicato stampa relativi a uno studio effettuato su 32.449 volontari, che avrebbe evidenziato un’efficacia del vaccino pari al 79 per cento, un dato considerevolmente più alto rispetto alle sperimentazioni condotte nel Regno Unito lo scorso anno.

In risposta alla nota del comitato di controllo Usa, - prosegue il Corriere - AstraZeneca ha scritto: "I numeri pubblicati si basavano su un’analisi ad interim prestabilita con cut-off dei dati del 17 febbraio. Ci impegneremo per condividere la nostra analisi primaria con i dati di efficacia più aggiornati. Pubblicheremo i risultati dell’analisi primaria entro 48 ore". Negli Usa il preparato di AstraZeneca deve essere ancora autorizzato e l’altalena di comunicazioni contraddittorie potrebbe minare la fiducia del pubblico.