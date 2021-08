Vacanze, i tedeschi tornano in Italia. "Spiagge affollate come nel 2019"

Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Lo dicono i dati, che vedono la variante delta ormai dominante in tutto il Paese. Ma la campagna di profilassi messa in atto dal governo sembra aver funzionato, perchè i turisti stranieri, tedeschi e francesi in primis, sono tornati ad affollare le spiagge italiane a discapito di quelle spagnole e greche, ritenute meno sicure. I numeri della stagione balneare - si legge sul Messaggero - sono tornati ai livelli del 2019. A luglio, dopo un maggio-giugno piuttosto fiacco, c'è stata una ripresa e agosto promette un ulteriore rilancio. A Roma le camere occupate sono aumentate del 10 per cento. La conferma di questa tendenza arriva da Bernabò Bocca.

"L'effetto della campagna di vaccinazione è stato molto positivo - spiega il presidente di Federalberghi al Messaggero - la riscossa riguarda soprattutto il comparto balneare, ormai pronto, proprio nei mesi di luglio e agosto, a pareggiare i dati di presenze e fatturato dell'estate 2019. È un dato di fatto che i turisti tedeschi, francesi e in generale del Nord-Europa, stanno tornando ad affollare le nostre coste. E la ragione, evidentemente, è che si sentono più sicuri rispetto ad altre mete tradizionali, come Grecia e Spagna".