Vaccinare i politici con AstraZeneca (a partire da Draghi): la proposta di Ruggieri (FI)

Vaccinare i politici con AstraZeneca (a partire da Draghi): proposta di Andrea Ruggieri (Forza Italia)

I politici e in primis il premier Mario Draghi vaccinati con AstraZeneca per per ridare fiducia agli italiani? Lo ha proposto a Radio Radio l’Onorevole Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia. "La campagna dei vaccini deve portarci fuori da questo incubo ed è il mezzo migliore per farlo. C’è un danno di fiducia verso il vaccino di AstraZeneca. Da qui la mia proposta: serve dare una mano e dimostrare che il vaccino è sicuro e non ci sono danni? Allora ci mettano la faccia i politici".

AstraZeneca, Ruggieri (Forza Italia): "Vaccino sicurissimo"

"Penso al Premier Draghi prima di tutto e poi a tutti i parlamentari che facciano da cavie e restituiscano fiducia in quello che è un vaccino, secondo me, sicurissimo. Il danno è stato fatto in termine di mancata fiducia che viene instillata negli italiani, bisogna agire in modo tale da ricostituirla", sottolinea Andrea Ruggieri. E svela: "La risposta che ho ricevuto per questa richiesta? Informalmente ho avuto adesione. Siamo in tanti convinti che questo sia un eccesso di prudenza. Formalmente invece zero. E’ vero anche che forse ho mancato nel comunicarla in maniera adeguata, non ho sparso troppo la voce".

Andrea Ruggieri poi agggiunge: "Il Commissario Figliuolo è stato chiaro. Veniamo da un anno in cui virologi, Governo precedente e Cts hanno fatto un casino. Figliuolo ha detto una cosa molto semplice: più che buttare una dose di vaccino, vacciniamo chi passa. In America fanno così dal primo giorno“.