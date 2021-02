Vaccini, AstraZeneca rassicura. "Entro giugno l'Italia avrà 25 milioni di dosi"

Il Coronavirus continua a spaventare il mondo. A far paura ora sono in particolare le tante varianti emerse, su tutte quella inglese, sudafricana e brasiliana. Ma dall'ad di AstraZeneca arriva una buona notizia per la fornitura dei vaccini, l'unico vero antidoto per combattere la pandemia. "Confermo - spiega l'ad Lorenzo Wittum - che consegneremo all’Europa 180 milioni di dosi nel secondo trimestre dell’anno, di cui 20 milioni all’Italia". Non solo. Nel nostro Paese arriverebbero entro fine marzo oltre 5 milioni di dosi e non i 3,4 previsti: comunque meno degli 8 milioni promessi in un primo momento. In totale, quindi, 25 milioni di dosi entro fine giugno.

Wittum,- prosegue il Corriere - non prende nemmeno in considerazione l’ipotesi, circolata un paio di giorni fa, di una fornitura più che dimezzata (meno di 90 milioni per l’intera Unione europea). Sull'efficacia del vaccino AstraZeneca, l'ad spiega. "Gli studi clinici randomizzati pubblicati a dicembre su The Lancet hanno mostrato un efficacia del 62% sulla popolazione generale. Il 40% dei partecipanti aveva ricevuto la seconda dose a più di 8 settimane dalla prima e questo ha permesso di capire che l’intervallo tra le dosi ha effetti rilevanti. Secondo gli ultimi dati, somministrando la seconda dose a 12 settimane di distanza dalla prima, l’efficacia sale all’82%".