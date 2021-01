Vaccini, avanti con la diffida a Pfizer.Passo formale dell'Avvocatura di Stato

L'Avvocatura Generale dello Stato ha inviato oggi alla Pfizer, per conto del Commissario straordinario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri, una diffida ad adempiere ai propri obblighi contrattuali relativi, anzitutto, alla mancata consegna di dosi destinate alla campagna di vaccinazione della popolazione italiana. Lo rende noto l'ufficio stampa del commissario Arcuri.



Il Commissario Straordinario valutera' inoltre nelle prossime ore le ulteriori azioni da intraprendere, in sede nazionale ed europea, a tutela della regolare prosecuzione della campagna di vaccinazione e, piu' in generale, della salute dei cittadini.