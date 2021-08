Vaccini, dal 16/8 i 12-18enni saltano la fila. Il 43% ha già ricevuto una dose

Vaccini, dal 16/8 i 12-18enni saltano la fila. Il 43% ha ricevuto una dose

L'emergenza Coronavirus in Italia continua e non aiuta il forte rallentamento subito dalla campagna vaccinale, a causa delle vacanze estive. Per questo il generale Figliuolo ha deciso di dare un'accelerata decisa, creando un canale preferenziale per gli adolescenti. Dal 16 agosto i ragazzi tra i 12 e i 18 anni - si legge su Repubblica - non dovranno più prenotare per ricevere la loro dose. Negli hub i minorenni potranno saltare la fila. Le Regioni devono organizzare un sistema di offerta semplice per le famiglie, senza prenotazione. Poi, è probabile che qualcuno preferisca fissare un appuntamento e magari anche di recarsi nello studio del pediatra o del medico di famiglia.

Oggi - prosegue Repubblica - i ragazzi fino ai 19 anni che hanno fatto la prima dose sono 1 milione e 975mila, cioè il 43% del totale. Il dato scende al 23% se si considerano i cicli conclusi anche con il richiamo. L’idea degli esperti della struttura commissariale è di arrivare alla riapertura delle scuole di metà settembre con circa il 60% degli studenti under 18 coperti. Si tratta di un obiettivo alla portata delle Regioni, visti i numeri attuali. Permetterebbe di ridurre molto la circolazione del virus, anche se non sarebbe comunque in grado di interromperla.