Vaccini e Green Pass falsi, medico arrestato. Così ingannava il Ministero

79 Vaccini e Green Pass falsi, medico di Ravenna in manette

Un'indagine della polizia di Ravenna ha smascherato un medico di famiglia, faceva false vaccinazioni anti Covid e faceva ottenere di conseguenza anche finti Green Pass. Mauro Passarini, 64 anni, - si legge su Ravennanotizie.it - che esercita a Ravenna in 2 ambulatori (in Via Lissa in città e in Viale Spalato a Marina di Ravenna), convenzionato con l’AUSL Romagna, è stato arrestato. In quanto gravemente indiziato in particolare dei reati di peculato, falso ideologico e corruzione. Secondo l’ipotesi accusatoria, il sanitario, in qualità di medico vaccinatore, avendo la disponibilità di vaccini antiCovid-19, se ne sarebbe appropriato.

In particolare - prosegue Ravennanotizie - avrebbe ritirato, nei primi giorni di ottobre, 15 flaconi di vaccino “Pfizer-Biontech” (corrispondenti a 90 dosi circa) ma di questi, 13 flaconi non sarebbero stati utilizzati per inoculare il vaccino ai pazienti (che certificava falsamente come vaccinati), ma sarebbero stati messi fuori uso, inservibili, poiché conservati a temperatura ambiente. Il Ministero della Salute, ingannato dalla falsa certificazione, emetteva i Green Pass, sarebbero 79 le certificazioni false.

LEGGI ANCHE

Stretta sui cortei No Green Pass, Lamorgese: interdette le aree sensibili