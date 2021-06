Vaccini, "Il mix è più efficace rispetto a 2 dosi di Az". Via libera dall'Aifa

Il Coronavirus in Italia continua a far paura nonostante tutti gli indicatori siano in continuo calo. A preoccupare adesso è la campagna vaccinale, che nel momento in cui doveva far registrare un'accelerata in vista dell'estate, ora è bloccata sulle decisioni da prendere. Ieri l'Aifa ha dato il via libera al mix di vaccini, ma nello stesso giorno Ema ha ribadito l'efficacia di AstraZeneca per tutte le categorie. Questa decisione ha spiazzato le Regioni, che adesso vanno in ordine sparso. Sul mix di sieri arriva il parere di un esperto, destinato a far discutere. "E' più vantaggioso. Perché - spiega Guido Rasi al Corriere della Sera - è verosimile che il sistema immunitario risponda meglio a stimoli più ampi, diversificati. Ricordiamoci che i vaccini a Rna messaggero usano una proteina un po’ diversa da quello di AstraZeneca. L’immunità può essere più completa".

La Germania - si legge su Repubblica - raccomanda vivamente la vaccinazione eterologa. A metà marzo, quando il governo Merkel aveva bloccato le vaccinazioni di AstraZeneca per gli under 60, il farmaco era già stato somministrato a 1,6 milioni di tedeschi. È allora che si è posto il problema del richiamo. Dal primo aprile la Commissione permanente per i vaccini (Stiko) ha dato il via libera alla soluzione eterologa. Ma dopo alcuni studi incoraggianti la Stiko ritiene che il mix di vaccini non sia solo «altrettanto efficace», ma «persino più sicuro». Un terzo studio viene dalla Spagna. Le osservazioni dell’Università del Saarland hanno indotto l’immunologa Martina Sester a dire che «osservando gli anticorpi neutralizzanti, la combinazione eterologa ha mostrato un’efficacia leggermente migliore di una doppia vaccinazione Biontech-Pfizer». Che a sua volta mostra risultati migliori di una doppia puntura AstraZeneca.