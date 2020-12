"Vaccini, molti aspetti da chiarire. Su efficacia ed effetti collaterali"

Intervista di Affaritaliani.it a Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze del Polo Universitario Ospedale Sacco (Milano)





L'Ema frena sul vaccino AstraZeneca, su cui ha puntato l'Italia ("Improbabile l'approvazione entro gennaio"). Come spiega questo sorprendente ritardo? Dobbiamo preoccuparci?

"Il freno di EMA mi rassicura. È segno di serietà nell'analizzare i dati. Fatto sul quale non ho mai nutrito dubbi".

In un'intervista ad Affaritaliani.it dello scorso 2 dicembre, lei affermò che non si sarebbe vaccinata a gennaio ma più tardi. E' ancora di questa idea? E perché?

"Io sono una vaccinista da sempre. Non mi vaccinerò con Pfizer per motivi di mie gravi allergie per farmaci e alimenti. Aspetto altri vaccini".



Ma lei conferma i dubbi di un mese fa quando affermò che finora dalle case farmaceutiche abbiamo avuto soltanto comunicati stampa? O nel frattempo abbiamo avuto anche dei riscontri scientifici sui vaccini come quello Pfizer?

"Nel frattempo sono stati pubblicati degli studi che in quel momento (2 dicembre, giorno dell'intervista ad Affaritaliani.it, ndr) non erano ancora usciti. Crediamo e confidiamo nell'Ema che ha analizzato migliaia di casi di sperimentazione su persone che si sono già vaccinate, anche se, come dicono più o meno tutti, resta il fatto che dobbiamo ancora osservare bene gli effetti sia sull'efficacia sia sugli eventuali effetti collaterali. I vaccini non sono stati registrati, ma autorizzati vista l'emergenza e, come affermano sia la Fda statunitense sia l'Ema, ci sono ancora molti aspetti che dobbiamo conoscere e approfondire".



Pensa che il vaccino Covid debba essere obbligatorio almeno per alcune categorie come gli operatori sanitari e i medici? Come giudica la presenza di No Vax anche tra i medici?

"Non sono mai stata a favore degli obblighi ma delle sensibilizzazione".

Pensa che i vaccini in circolazione oggi siano efficaci contro la variante britannica e le altre varianti, tra cui quella italiana, scoperte finora?

"La variante britannica è una delle centinaia che il virus produce. Non possiamo essere certi che non influisca sulla risposta vaccinale ma ci sono buone premesse per escluderlo, visto che il vaccino riconosce molti più siti".

Che percentuale di popolazione vaccinata occorre raggiungere per ottenere l'immunità di gregge?

"L'immunità di gregge si ha quando dal 70 all'80% della popolazione è vaccinata".

L'Italia e il mondo chiuderanno il capitolo Covid in estate come in molti affermano grazie ai vaccini? E chi è stato vaccinato può andare in giro liberamente e senza mascherina?

"Non sappiamo per quanto tempo il vaccino ci manterrà immuni. Sul futuro sono troppe le variabili per poter avere idee certe. Non bisogna assolutamente abbandonare le misure di contenimento, anche dopo la vaccinazione, fino a quando il virus circolerà".