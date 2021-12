Vaccino bambini, il governo cambia idea. Green Pass anche a fascia 5-11 anni

Vaccino bambini, previsto il Green Pass anche per i più piccoli

Mancano pochi giorni al via ufficiale delle vaccinazioni per i bambini in Italia, si comincerà da giovedì 16 dicembre ma solo in alcune Regioni. Le primissime adesioni lasciano ben sperare: quasi 25.000 prenotazioni in Lombardia solo ieri, 15.000 in Piemonte e Toscana. In tutto il resto del Paese - si legge su Repubblica - le prenotazioni prenderanno il via solo nella giornata di oggi. Una platea di 3,6 milioni di bambini, quelli tra i 5 e gli 11 anni, che potranno essere protetti dal Covid con il vaccino loro dedicato da Pfizer che verrà somministrato dai pediatri di base, in corsie dedicate negli hub e in ospedale per i più fragili. E, anche se nessuno glielo chiederà, pure i più piccoli avranno il loro Green Pass, esattamente come gli adulti.

Lo ha chiarito - prosegue Repubblica - il ministero della Salute sciogliendo un nodo che interessa centinaia di migliaia di genitori con figli undicenni pronti a vaccinarli subito se verrà rilasciata loro la certificazione verde che in Italia non sarà comunque richiesta ai bambini dai 5 agli 11 ma diventa indispensabile non appena si compiono i 12 anni. Vaccinare subito con il farmaco pediatrico gli undicenni converrà anche per evitare che i ragazzini, compiuti i 12 anni, restino senza certificazione almeno per 15 giorni dopo la prima dose e dunque nell’impossibilità di accedere con le famiglie a ristoranti, bar, cinema, spettacoli, stadi per i quali anche a loro è richiesto quel Super Green Pass che invece non sarà chiesto ai più piccoli. Nessuna deroga è infatti stata prevista per i bambini che finora non hanno potuto vaccinarsi prima del compimento del dodicesimo anno.

