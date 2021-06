Vaccino Covid, birra gratis per chi fa la prima dose

Negli Stati Uniti chi effettuerà la prima dose di vaccino riceverà birra gratis

Come invogliare i giovani a fare il vaccino Covid? Offrendogli da bere. Negli Stati Uniti chi effettuerà la prima dose potrà ricevere birra gratis. Le condizioni per poter ottenere il premio sono avere 21 anni (il limite per l'assunzione di alcolici negli USA), registrarsi sul sito mycooer.com/beer e il raggiungimento del 70% di popolazione vaccinata con almeno la prima dose entro il 4 luglio, obiettivo fissato dal Presidente Joe Biden. All'iniziativa ha partecipato Anheuser-Busch, il birrificio nazionale americano che produce la celebre Budweiser e altri marchi come Stella Artois.

"Prepariamoci per un'estate come nessun altra. - recita lo spot promozionale - Andiamo avanti per rivedere amici e famiglia. Eccitiamoci all'idea di tornare al bar. Prepariamoci per il momento migliore nella storia in cui bere una birra. Quando raggiungeremo l'obiettivo stabilito della Casa Bianca del 70% di persone parzialmente vaccinate (solo con la prima dose ndr.)....Beer on us".

Un'iniziativa simile si è svolta anche in Israele a febbraio. A Tel Aviv per invogliare i giovani a vaccinarsi sono stati realizzati de bar e pub "pop up" in giro per la città, alcuni aperti anche tutta la notte, in cui ricevere la seconda dose gratuitament e senza appuntamento da parte dei volontari dei Magen David Adom (MDA) . Ovviamente solo chi aveva ricevuto la prima dose poteva partecipare l'iniziativa.