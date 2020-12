Vaccino, cyber attacco contro l'Ema: violati i documenti Pfizer-BioNTech

Vaccino, cyber attacco contro l'Ema

La notizia dell'attacco contro l'Agenzia europea per i medicinali (Ema), è stato annunciato dalla stessa Pfizer. È importante segnalare che né il sistema di BioNTech né il sistema di Pfizer sono stati violati in relazione a questo incidente e non siamo a conoscenza di alcun dato personale che sia stato presumibilmente violato", si legge nel comunicato. Pfizer ha aggiunto di essere in attesa di "maggiori informazioni" sull'accaduto e che reagirà "in modo appropriato, in conformità con la legislazione europea". "Date le considerazioni critiche sulla salute pubblica e l'importanza della trasparenza, continuiamo a fornire prove chiare su tutti gli aspetti dello sviluppo del vaccino e del processo di regolamentazione".

Era stata la stessa Agenzia europea per i medicinali, che deve decidere sull'autorizzazione dei diversi vaccini contro il Covid-19, a rendere noto nel pomeriggio di esser finita nel mirino di un attacco informatico, ma non aveva specificato quando sia avvenuto l'attacco né da chi sia stato condotto. L'Ema, che controlla i medicinali di tutti i 27 Stati membri dell'Ue, deve decidere sull'autorizzazione al vaccino della multinazionale tedesca, sviluppato insieme alla tedesca BioNTech -siero già approvato nel Regno Unito, in Bahrain e in Canada- entro il 29 dicembre al più tardi. Proprio per il suo ruolo, l'Ema ha accesso ai dati sulla sicurezza e la qualità dei farmaci dai test clinici e le prove di laboratorio che forniscono le aziende che chiedono l'autorizzazione per i loro prodotti.