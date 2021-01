Vaccino, giravolta di Crisanti: “È sicuro”. Ma prima diceva: "Io non lo farò"

Vaccino, anche Crisanti si vaccina, "E' sicuro e fondamentale"

Anche l'infettivologo Andrea Crisanti si e' vaccinato questa mattina, in diretta Facebook, all'ospedale di Padova. Una cerimonia ad hoc per l'occasione, anche se, come specificato dall'azienda ospedaliera, l'esperto si vaccina oggi perche' e' semplicemente il suo turno alla luce dell'eta' anagrafica all'interno dell'ospedale. "Avrei preferito una cerimonia piu' sobria - ha detto Crisanti - ma mi rendo conto che il momento e' particolare. Avevo detto che aspettavo il conforto delle informazioni scientifiche per farmi un vaccino, e chiarisco una volta per tutte che non sono mai stato contrario ai vaccini, ma penso ci sia stato un problema di trasparenza, ora risolto con la condivisione dei dati pubblicamente. E' il momento di testimoniare la consapevolezza che abbiamo vaccini sicuri, ed e' un vaccino innocuo perche' entriamo a contatto con proteine del virus, non con il virus attivo. Io poi sono allergico e me lo faccio comunque, anche

su questo voglio tranquillizzare. L'adesione alla vaccinazione - ha concluso prima di farsi iniettare il siero - e' fondamentale per bloccare la diffusione del virus".

Da AGTW @agenziagtw

"Normalmente ci vogliono dai 5 agli 8 anni per produrre un vaccino. Per questo, senza dati a disposizione, io non farei il primo vaccino che dovesse arrivare a gennaio. Perché vorrei essere sicuro che questo vaccino sia stato opportunamente testato e che soddisfi tutti i criteri di sicurezza ed efficacia. Ne ho diritto come cittadino e non sono disposto ad accettare scorciatoie''. Aveva detto Crisanti ospite a novembre nello studio di Focus Live, il festival della divulgazione scientifica di Focus, al Museo Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano dal 19 al 22 novembre.