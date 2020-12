Vaccino, Ichino: "Licenziamento legittimo per il lavoratore che lo rifiuta"

Il Coronavirus continua a far paura. Il numero dei contagiati non scende come dovrebbe e il dato sui decessi è sempre a tre cifre da tanto tempo. Per questo la speranza per debellare la malattia è riposta nei vaccini, ma una grande fetta della popolazione ha dichiarato di non volersi sottoporre alla vaccinazione. Il giurista Pietro Ichino spiega i rischi che corrono i lavoratori no vax. "L’articolo 2087 del codice civile - spiega Ichino al Corriere della Sera - obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure suggerite da scienza ed esperienza, necessarie per garantire la sicurezza fisica e psichica delle persone che lavorano in azienda, il loro benessere. Non solo può, ma deve farlo. Ovviamente se è ragionevole. In questo momento non lo sarebbe, perché non è ancora possibile vaccinarsi. Ma, via via che la vaccinazione sarà ottenibile per determinate categorie, per esempio i medici e gli infermieri, diventerà ragionevole imporre questa misura, finché l’epidemia di Covid sarà in corso".

"Chiunque - prosegue Ichino al Corriere - potrà rifiutare la vaccinazione; ma se questo metterà a rischio la salute di altre persone, il rifiuto costituirà un impedimento oggettivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Sì. Perché la protezione del tuo interesse alla prosecuzione del rapporto cede di fronte alla protezione della salute altrui. L'articolo 32 della Costituzione, prima sancisce la protezione della salute di tutti; poi prevede la libertà di scelta e di rifiuto della terapia. Ma quando la scelta di non curarsi determina un pericolo per la salute altrui, prevale la tutela di questa. Se sono un eremita sono liberissimo di non curarmi e non vaccinarmi. Se rischio di contagiare familiari, colleghi o vicini di posto in treno, no: lo Stato può vietarmi questo comportamento".