Vaccino Covid, Capua: "Chi non lo fa rischia danni a lungo termine indefiniti"

Vaccino Covid, Ilaria Capua: "Se non ci vacciniamo, rischiamo di dover ricominciare da zero dopo l’estate"

Sappiamo ancora poco del cosiddetto long Covid, ovvero gli effetti a lungo termine della patologia che si presentano doo la guarigione. I sintomi più comuni sono affatticamente, tosse e una sorta di annebbiamento del cervello. I fastidi, stando agli ultimi studi, possono durare anche diverse settimane se non addirittura mesi. A tal proposito Ilaria Capua, direttrice dell'UF One Health Center dell'Università della Florida, ha trattato l'argomento nel suo intervento a DiMartedì sottolineando l'importanza del vaccino Covid anche in relazione agli effetti a lungo termine.

Vaccino Covid, Ilaria Capua: "Chi non lo fa rischia i sintomi sconosciuti del long Covid"

"Se non ci vacciniamo, rischiamo di dover ricominciare da zero dopo l’estate - ha dichiarato l'esperta - Chi non si vaccina rischia di sviluppare il long Covid, di cui si parla poco. Dopo la pandemia di Spagnola, ci sono state ripercussioni sulle persone colpite. Il virus può avere complicazioni ed effetti a lungo termine che non siamo in grado di definire. Anche solo per questo, le persone si devono vaccinare. Altrimenti rischiamo di andare incontro ad una grandissima crisi".

"I vaccini registrati in Europa e USA proteggono dalle varianti. - prosegue la Capua - I vaccini riducono la trasmissione dell’infezione e i casi gravi, anche nei casi delle varianti. Mentre facciamo assembramenti, però, le varianti fanno il loro lavoro: la variante inglese, che galoppa, soppianta le altre. Negli Stati Uniti, nel tempo si sta sostituendo a tutte le altre".

Ilaria Capua: "Mascherina all'aperto almeno fino all'autunno"

La Capua ha parlato anche del possibile allentamento delle misure di contenimento dei contagi: "In autunno ancora dovremo usare la mascherina, gradualmente ci metteremo verso una situazione ‘mascherina free’. Avremo ancora la mascherina tra i piedi per un po', poteva andare peggio". Nello stesso momento, però, la scienziata critica gli assembramenti visti per la festa Scudetto dell'Inter: "Può accadere che ci sia uno o più supespreader che fa partire il contagio".