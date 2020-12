Vaccino, Ue sotto accusa: “Ordinato meno dosi da BioNTech per favorire Sanofi”

La commissione europea avrebbe ritardato l’acquisto del vaccino da BioNTech e Pfizer, acquistandone anche meno dosi del necessario, per non danneggiare il gruppo francese Sanofi con cui aveva già sottoscritto un contratto ma che si è rivelato in ritardo nello sviluppo del siero. È questa l’accusa mossa da Der Spiegel, il quotidiano tedesco che, in un reportage approfondito, dà questa spiegazione al ritardo con cui l’Europa avvia la campagna di vaccinazione rispetto ad altri paesi, come Stati Uniti e Regno Unito.

Il quotidiano riporta anche la notizia secondo cui il governo tedesco avrebbe fatto molte pressioni nelle ultime settimane sull’Agenzia europea del farmaco, affinché anticipasse di una settimana l’approvazione deil vaccino BioNTech, ma ormai è già tardi e al momento l’Unione europea ha ordinato solo 1,3 miliardi dosi in totale, e per ora solo una minima parte di queste sono state consegnate: 300 milioni della versione BioNTech-Pfizer e 80 milioni di quella americana Moderna.

Per questo, secondo il giornale, il governo tedesco potrebbe ordinare in autonomia ulteriori dosi di vaccino, 30 milioni, per raggiungere una copertura vaccinale che porterebbe il paese vicino all’immunità di gregge: ma questo significherebbe infrangere la solidarietà europea.

La commissione europea ha smentito questa versione e respinto le accuse, ma il giornale sostiene che, per salvaguardare un’azienda francese su pressione del governo di Parigi, la Commissione europea abbia messo in pericolo milioni di cittadini