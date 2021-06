Variante delta, allarme in Sardegna. Scoppia un focolaio sul set Disney

Il Coronavirus in Italia continua a far paura nonostante tutti i numeri indichino un trend in discesa. Ma a preoccupare è la variante delta, che in Gran Bretagna ormai dilaga con casi di positività in continuo aumento da giorni. Il ceppo si sta però diffondendo anche in Italia, gli esperti stimano che ad agosto il 90% dei contagiati sarà di quella categoria. Ma i problemi - si legge sul Corriere della Sera - ci sono anche adesso. Un focolaio è scoppiato sul set della Disney in Sardegna, dove si sta girando "La Sirenetta". Per ora i casi confermati sono 14 a Trinità d’Agultu, costa nord occidentale sarda (2 mila abitanti).

In Sardegna c’è un altro caso a Nuoro e una quindicina sono stati individuati intorno a Cagliari. Abbastanza per innescare un serio allarme nei giorni in cui gli arrivi dei turisti superano la soglia dei 10 mila al giorno. La troupe della Disney, formata da 220 persone fra attori, tecnici e maestranze — prosegue il Corriere - è arrivata l’1 giugno con un volo charter da Londra e ha cominciato le riprese a Trinità, con ricognizioni a Palau e Golfo Aranci, al seguito un Covid manager per fare esami di laboratorio. Subito il primo caso, di seguito altri 50 e 4 ricoveri, nessuno in forma grave: 26 positivi negli hotel che ospitavano gli addetti Disney e nei bar utilizzati per la prima colazione.