Variante Gb, dubbi sul vaccino. "Sei settimane per aggiornarlo"

Ugur Sahin, co-fondatore di BioNTech, ha spiegato la scorsa settimana che è "altamente probabile" che il vaccino contro il coronavirus funzioni anche contro il ceppo mutato rilevato in Gran Bretagna, ma potrebbe anche adattare il vaccino se necessario nel giro di sei settimane. "Scientificamente, è altamente probabile che la risposta immunitaria di questo vaccino possa anche affrontare la nuova variante del virus", ha affermato Sahin.

Ma se necessario, "in linea di principio possiamo iniziare direttamente a progettare un vaccino che imiti completamente questa nuova mutazione e potremmo essere in grado di fornire un nuovo vaccino tecnicamente entro sei settimane".

Sahin ha anche detto che la variante rilevata in Gran Bretagna ha nove mutazioni, piuttosto che una sola come di solito è comune. Tuttavia, si è detto fiducioso che il vaccino sviluppato con la Pfizer possa essere efficiente in quanto "contiene più di 1.000 aminoacidi, e solo nove di loro sono cambiati, quindi il 99 per cento delle proteine ​​è sempre lo stesso".

Sahin ha parlato di test ancora in corso sulla variante britannica, con risultati attesi entro due settimane. "Abbiamo la certezza scientifica che il vaccino potrebbe proteggere, ma lo sapremo solo esattamente se e quando l'esperimento sarà completato. E pubblicheremo i dati il ​​prima possibile", ha aggiunto il co-fondatore di BioNTech.