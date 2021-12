Variante Omicron, Oms: "Più contagiosa ma meno pericolosa". Paziente 0 guarito

Omicron, il paziente 0. "Mi hanno fatto male le tante cattiverie gratuite"

Dopo la paura iniziale adesso anche l'Oms rassicura sui rischi che si corrono con la variante Omicron, il nuovo ceppo del Coronavirus diffusosi in Sudafrica e poi arrivato in tutto il mondo, Italia compresa. Michael Ryan, responsabile delle emergenze per l’Oms, sembra aver ridimensionato la paura nata attorno a questa variante. In un’intervista rilasciata all’Afp ha detto: "Non c’è nessuna indicazione che la variante Omicron causi forme più gravi di Covid-19 e non ci sono indicazioni che facciano dubitare che i vaccini attuali proteggano contro la variante Omicron. Abbiamo vaccini molto efficaci che hanno dimostrato il loro potere contro tutte le varianti comparse finora in termini di gravità della malattia e di ricoveri e non non c’è alcuna ragione per pensare che non sia lo stesso in questo caso".

Chi è guarito dalla variante Omicron è il paziente zero dell'Italia, il manager di Caserta che proveniva dall'Africa. "Grazie ai vaccini - spiega il primo contagiato italiano a Repubblica - ho sconfitto Omicron e adesso potremo riprendere la nostra vita. Sono pronto a tornare in Africa e a gennaio tutta la famiglia si trasferirà all’estero". L’ingegnere 48enne di Caserta, dipendente dell’Eni, da ieri è fuori dall’incubo in cui era precipitato il 16 novembre. Ci sono persone che non capiscono che c’è chi lavora in giro per il mondo e non nasce e muore nello stesso luogo. Abbiamo letto cattiverie gratuite in alcuni commenti sui social, anche da conoscenti".

