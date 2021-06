Viaggi, il green pass in Italia è realtà. Disponibile a 15 giorni dal vaccino

Il governo Draghi nella giornata di ieri ha dato il via libera definitivo per l'estate degli italiani. Firmato il decreto per attivare il green pass europeo, lo strumento necessario per viaggiare all'estero, partecipare a cerimonie, fiere ed eventi sportivi. Il documento - si legge sulla Stampa - è gratuito, in formato digitale e stampabile. Dal primo luglio permetterà la piena libertà di movimento sul territorio dell'Unione europea a tutti coloro che avranno un certificato nazionale valido. Viene rilasciato a chi ha effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni. A chi ha completato il ciclo vaccinale. A chi è risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti. A chi è guarito dal Covid nei sei mesi precedenti.

La disponibilità - prosegue la Stampa - viene comunicata tramite email o sms con un codice per scaricarlo. Viene rilasciato attraverso l’App Immuni inserendo il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria e il codice ricevuto via email o sms ai contatti comunicati. Viene rilasciato anche attraverso il sito dedicato dgc.gov.it operativo da ieri. Viene rilasciato anche attraverso il fascicolo sanitario elettronico oppure dal medico o in farmacia. E’ necessario portare con sé il codice fiscale e i dati della Tessera Sanitaria.