Virus, l'Italia non mappa la variante delta. Ma in Gran Bretagna ormai dilaga

Virus, l'Italia non mappa la variante delta. Ma in Gran Bretagna dilaga

L'emergenza Coronavirus in Italia continua nonostante tutti i numeri siano ormai in netto calo. C'è un dato però che ancora preoccupa ed è quello della diffusione della variante delta, che in Gran Bretagna ormai è estesa a macchia d'olio ed è in costante aumento. Nella nuova indagine - si legge sul Corriere della Sera - che sarà pubblicata la settimana prossima è già stata vista una variazione significativa della diffusione del ceppo indiano, attualmente all'1% di diffusione. L’Italia però sul versante delle analisi genomiche non fa ancora abbastanza ed è indietro anche nella condivisione dei dati. La soglia minima di sequenziamenti richiesta dal Centro europeo per la prevenzione e controllo delle malattie (Ecdc) è del 5% , soglia che la stessa agenzia di monitoraggio europea caldeggia possa salire fino al 10%.

Secondo la banca dati internazionale Gisead - prosegue il Corriere - da inizio pandemia l’Italia ha sequenziato lo 0,7% dei tamponi positivi. Nell’ultimo mese la percentuale è più alta, 1,3%. A fare da apripista per il sequenziamento di Sars-CoV-2 è stato il Regno Unito, che oggi fa l’analisi genomica del 32,8% dei tamponi positivi. Ma il resto d’Europa, a parte qualche eccezione, non si allontana di molto dal dato italiano: Francia 1,29%, Spagna 1,46%, Svezia 1,72%. Molto meglio la Germania con il 5,82%, Belgio 5,56%, Polonia 4,88% Irlanda con il 10% .