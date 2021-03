Zaia lo rimprovera, l'anziano lo corregge. Gag tra governatore-over 80. VIDEO

Durante la visita al centro vaccinale di Godega S. Urbano, in provincia di Treviso, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha simpaticamente rimproverato un anziano reo di essersi presentato in anticipo al centro. Nell'hub sono infatti in corso le vaccinazioni dei nati nel 1936 con appuntamenti di un'ora per ogni singolo mese di nascita. "Ha sbagliato orario", dice il Governatore. Ma l'over 80 lo corregge e si congeda con una battuta in dialetto: "Ho su il cappello, ma ho la testa d'acciaio".