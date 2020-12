AgrinSalento premiata da PugliaFood per l’eccellenza delle sue conserve

Il prestigioso riconoscimento, certificato dal Ministero delle Politiche Agricole, è stato conferito dopo un’attenta e severa selezione. La giuria ha testato i succhi di melagrana, le marmellate, le verdure sott’olio, i patè di olive… e le tante prelibate conserve preparate da AgrinSalento e ha scelto di farle salire sul podio.

E ora la prestigiosa medaglietta campeggia sulle etichette dell’azienda salentina, che, guidata da Francesco, Stefano e Chiara Solito, fa dell’eccellenza dei prodotti tipici salentini la sua mission.

“Ci teniamo moltissimo ad offrire prodotti di eccellenza”, dice l’amministratrice di AgrinSalento, Chiara Solito. “Per noi i clienti sono una grande famiglia. Questo prestigioso riconoscimento da parte di PugliaFood ci fa capire, che aver scelto prima di tutto la qualità: dalle materie prime ai processi di trasformazione, è la via giusta da perseguire”.

AgrinSalento è un’azienda agricola che, con i suoi oltre 200 ettari di terreno produce, trasforma e conserva i prodotti tipici salentini. Si va dai succhi di melagrana alla pasta secca tipica, dagli ortaggi sott’olio fino al trito di cime di rape, ideale per condire le orecchiette tipiche pugliesi.

Intanto vanno a ruba i regali golosi per le imminenti Festività: i vini firmati da AgrinSalento come il primitivo I 3 cuori, i succhi di melagrana, la pasta prodotta con il grano senatore Cappelli e con l’antico e pregiato Triticum… i sott’oli, sono sempre più richiesti per confezionare cestini da regalare.

E’ facilissimo ordinarli. Restando comodamente seduti davanti al proprio computer, basta consultare il sito www.agrinsalento.it oppure recarsi direttamente nello spaccio aziendale a Salice Salentino, in località Mazzetta, sulla via che congiunge i Due Mari del Salento, lo Jonio e l’Adriatico.