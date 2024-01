Alain Delon sotto tutela giudiziaria. Il tribunale allontana i figli

Alain Delon è stato sottoposto a tutela giudiziaria dalla magistratura francese. I figli sono stati allontantati dalle sue gestione medica

Alain Delon non sarebbe più in grado di decidere in autonomia. Secondo quanto riporta BFM, l'attore francese è stato sottoposto a tutela giudiziaria da parte della magistratura. Delon è stato colpito da ictus nel 2019 e sta affrontando anche la lotta con un tumore. Sarà quindi un mandatario nominato dal giudice a compiere alcuni atti a suo nome, come ad esempio la vendita di un immobile. Per l'88enne si tratterebbe comunque di una misura provvisoria.

"Dobbiamo essere molto soddisfatti di questa decisione", afferma Frank Berton, l'avvocato di Anouchka Delon, la figlia dell'attore. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Yassine Bouzrou, il legale di Hiromi Rollin, la badante/compagna di Delon: "Ciò consentirà a una terza persona di assistere il signor Alain Delon nelle sue cure mediche. Il giudice ha ritenuto necessario allontanare i figli di Delon dalla gestione delle cure mediche del padre".

"Se questo può mettere le cose in chiaro ed evitare che gli avvocati parlino della malattia di mio padre senza nemmeno consultare i documenti, è una buona cosa. - afferma il figlio primogenito Anthony Delon - Questa controversia medica finirà una volta per tutte".

Il quotidiano Le Parisien aveva rivelato che Alain Delon la scorsa estate avrebbe confessato al suo medico di voler morire. L'ispedizione sanitaria era avvenuta nell'ambito della denuncia da parte dei figli dell'attore a Hiromi Rollin. Lei stessa avrebbe depositato una contro denuncia in cui li accusa di tentato omicidio nei confronti del padre.