Alba Parietti e il selfie da urlo in bagno. Peccato, i follower notano che..

Alba Parietti pubblica questa foto mozzafiato dal suo bagno, ma i fan notano un dettaglio: ecco quale

Il 2023 vedrà di nuovo protagonista Alba Parietti, che ritornerà in tv con "Non sono una signora" dopo diversi anni. L'Alba nazionale, come lei stessa si definisce, classe 1961, è abituata sin da giovanissima a stare al centro dell’attenzione: dopo vari concorsi di bellezza, lavora come attrice teatrale, poi partecipa a Miss Universo, ma decide di accantonare la carriera da modella per dedicarsi esclusivamente al cinema e alla tv.

Dopo diverse esperienze come valletta, ottiene un successo dopo l'altro in televisione, e diventa un’affermata conduttrice. Spesso, Alba Parietti è stata coinvolta anche in programmi d’attualità e politica, sfoggiando grande conoscenza e dialettica. In attesa di ritornare in tv alla conduzione di "Non sono una signora", la Parietti continua ad essere attivissima sui social mostrando tutto il suo fascino. Lo dimostra il selfie da urlo e il dettaglio che non passa inosservato.

Sul suo profilo Instagram, la Parietti ha di recente pubblicato un selfie direttamente dal suo bagno, in accappatoio e coi capelli biondi sciolti. Mentre si immortala davanti allo specchio, la conduttrice mette in primo piano la lunga gamba destra, mostrando una bellezza e una sensualità dirompenti.

I fan, rimasti a bocca aperta ancora una volta dalla sua bellezza, non hanno fatto a meno di notare anche il particolare dettaglio presente nell’arredamento del bagno della conduttrice: alle sue spalle infatti, sopra alla vasca, è appesa una televisione.

Probabilmente, nei momenti di relax o mentre si prepara, la Parietti non perde l’occasione di vedere qualche programma televisivo. In tanti hanno notato la tv, ma ad abbagliare è l’incredibile fascino di Alba.