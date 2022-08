Alberto Matano a due mesi dal matrimonio: "Sul piano intimo è cambiato tutto"

Due mesi dopo le nozze Alberto Matano confessa "Sul piano intimo è cambiato tutto"

Lo scorso giugno Alberto Matano, il conduttore de La vita in diretta, dopo il coming out in diretta tv ha sposato il compagno Riccardo Mannino. L’amica Mara Venier, tra le poche al corrente della loro relazione ha insistito e aiutato perchè i due si sposassero.

Due mesi dopo le nozze il conduttore Intervistato da Repubblica parla della sua relazione: “Sul piano intimo è cambiato tutto. Diciamo che è come se col matrimonio questo rapporto lungo e consolidato abbia avuto un vestito, come se si fosse chiuso un cerchio, come se la casa fosse completata con il tetto e le pareti dipinte. Oltre alla sensazione magica tra noi di grande felicità. Da parte del pubblico c’è stata un’onda d’amore, un abbraccio collettivo, dovunque sia stato in Italia ho sentito l’affetto”. Il conduttore dunque sta vivendo un momento di grande felicità, il cambiamento di cui parla è positivo, il matrimonio ha rafforzato ancora di più il loro amore.