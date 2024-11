Alena Seredova in grande forma: "Dopo 10 anni ho perso tanti chili, ora va tutto benissimo" - FOTO

Alena Seredova: "Sono stata proprio brava e mi sono rimessa in forma. Ora mi sta tutto grande"

Alena Seredova è passata da essere considerata un sex symbol a diventare vittima di body shaming. L'ex moglie di Gigi Buffon era stata presa di mira dagli hater prima dell'estate per essere ingrassata e nelle sue Storie su Instragram aveva contrattaccato: "Siamo sinceri, qualche chiletto in più c’è, però mio marito dice che non sono niente male. E io sono felice. Ho deciso che me ne frego, non del tutto, ma ci sto provando a fregarmene abbastanza". Ora che è tornata in forma, però, ha detto: "Dopo 10 anni ho perso tanti chili, ora mi va tutto grande".

"Per una volta devo dire che ti do ragione. - scrive Alena Seredova in risposta a una sua follower che le aveva fatto notare l'eccellente silouette - Sono stata proprio brava e mi sono rimessa in forma. La stupidaggine che ho fatto è che in questi ultimi 10 anni in cui continuavo ad avere sempre qualche chiletto in più ho dato via tutto quello che mi stava piccolo. Adesso mi sarebbe stato utile, perciò mi aspetta l’obbligo di shopping, che non è mai il mio preferito… Ma mi è tutto grande ragazzi!”.