Alena Seredova: "Perdonare Buffon? Mai. Non capisco le famiglie allargate"

Alena Seredova: "Perdonare Buffon? Assolutamente no. Siamo due famiglie, ognuno si è creato la propria e c’è soddisfazione per entrambi”

Il tempo passa ma è difficile superare i torti subiti, soprattutto quando si parla di amore e relazioni. Alena Seredova è tornata a parlare della separazione da Gigi Buffon, attuale compagno di Ilaria D'Amico con cui presto convolerà a nozze. Il tradimento dell'ex portiere all'epoca aveva suscitato un certo clamore mediatico ma la soubrette ceca aveva affrontato la situazione con rispetto e garbo.

"Perdonare per tentare di ricompattare la famiglia è mai stata per te un’opzione?", ha chiesto una follower su Instagram ad Alena Seredova. "Assolutamente no. - ha risposto lei sinceramente - Non vorrei che suonasse male, però… Io proprio non ce la faccio! Ecco, non ce la faccio. E la mamma infelice non sarebbe sicuramente una buona mamma, perciò, anche in questo caso, sulla bilancia ho messo i ragazzi, ma ci ho aggiunto anche me e ho pensato anche a me".

Alena Seredova ha avuto due figli con Gigi Buffon, David Lee e Luois Thomas, e proprio per loro ha deciso di non arrivare allo scontro con l'ex marito. Allo stesso tempo la soubrette ammette di non comprendere le famiglie allargate e di non aver alcun rapporto con Ilaria D'Amico, che ha dato a Buffon il figlio Leopoldo Mattia: "Non comprendo il termine. Siamo due famiglie, ognuno si è creato la propria e c’è soddisfazione per entrambi”. Alena Seredova ora si è ricostruita una vita con Alessandro Nasi, che ha sposato nel 2023 e a cui ha dato la figlia Vivienne Charlotte.