Alessia Marcuzzi in lingerie sfida la censura: il web va in tilt- FOTO

Alessia Marcuzzi è una bomba di sensualità su Instagram: guarda le foto

Alessia Marcuzzi, mentre si prepara a ritornare in tv, posta da Instagram una foto in lingerie. La presentatrice e imprenditrice nell'ultimo anno si è dedicata alla sua famiglia e a curare i suoi affari, è la mente creatica di un brand di borse e di skin care.

Nello scatto Alessia Marcuzzi indossa una vestaglietta di seta a fiori stile geisha, nei colori del cipria e del lilla, con le maniche ampie e gli orli in pizzo. Ma l’indumento è aperto e lascia scoperto un completino intimo in pizzo, un reggiseno a triangolo con il tanga coordinato, che mettono in risalto le sue curve perfette. I capelli sciolti e ondulati, lo sguardo sensuale, la camera da letto alle sue spalle.

Soprattutto, Alessia Marcuzzi non è nuova a postare foto dove mostra il suo corpo da far invidia alle ventenni di oggi. Il prossimo 11 novembre compirà 50 anni e le premesse per prepararlo al meglio ci sono tutte: un nuovo programma per la Rai, gli affari a gonfie vele e una forma smagliante