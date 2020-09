Clima, a New York parte l'orologio: "Alla Terra restano sette anni di vita"

Un conto alla rovescia in anni, mesi e giorni, piazzato in bella vista su uno dei grattacieli di New York. E' il Climate Clock, un vero e proprio countdown piazzato lì dove nessuno può ignorarlo. Un orologio climatico che segna il tempo che manca all’umanità prima di entrare in un’irreversibile emergenza climatica.

L’orologio si trova a Unione Square, a Manhattan, ed è stato inaugurato nell’ambito della Climate Week, ideato dagli artisti Gan Golan e Andrew Boyd. Si basa sugli studi più recenti condotti dall’Onu sui cambiamenti climatici. Il countdown dovrebbe esaurirsi a gennaio 2028.