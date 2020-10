Ambiente: dopo Chanel anche Adidas, green bond da 500 milioni di euro

Dopo Chanel, anche Adidas si schiera per l'ambiente e lancia un green bond da 500 milioni di euro. Il brand ha emesso obbligazioni con scadenza a otto anni che saranno quotate alla Borsa del Lussemburgo.

“Il capitale aiuterà a finanziare iniziative ambientali e sociali in Adidas. Ci impegniamo a essere leader nell’area della sostenibilità”, ha affermato Harm Ohlmeyer, chief financial officer del gruppo. Verranno finanziati gli acquisti di materiali riciclati, l’uso di energie rinnovabili e verrà modificata la fornitura di elettricità degli uffici per renderli efficienti dal punto di vista energetico.

L’iniziativa del colosso tedesco dell'abbigliamento sportivo arriva a pochi giorni di distanza dall’annuncio di Chanel che, la scorsa settimana, ha emesso un green bond del valore di 600 milioni di euro per l'energia pulita, aggiungendosi a sua volta alle fila di aziende che si sono impegnate a finanziare i loro obiettivi green: da Burberry Moncler e Prada a Salvatore Ferragamo.