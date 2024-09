Antonella Mosetti e il bacio con Bettarini Jr: "C'è stato solo quello..."

Antonella Mosetti sul flirt con Niccolò Bettarini: "Tra noi c'è stato solo un bacio. Dieci anni fa sarebbe stato diverso"

Antonella Mosetti sarà ospite questa sera a Storie di donne al bivio su Rai2 e ospite di Monica Setta svelerà nuovi dettagli sul flirt avuto a Porto Cervo con Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e dell'ex calciatore con cui aveva avuto una relazione in passato. "Ci siamo incontrati in Sardegna e abbiamo frequentato gli stessi giri. Ci hanno paparazzati mentre ci facevamo un selfie e da lì sono nati i gossip. In realtà tra noi c'è stato solo un bacio sulla guancia".

Antonella Mosetti quindi sembra smentire il colpo di fulmine con il 26enne pur ammettendo di amare gli uomini più giovani. La showgirl però si rifiuta di avere una relazione con un ragazzo dell'età di sua figlia. "Ho 49 anni, forse dieci anni fa sarebbe stato diverso", dice la showgirl e oggi su Onlyfans. Antonella Mosetti anzi rivela di avere il "cuore impegnato" e a quanto pare si tratterebbe di un uomo francese per cui sarebbe disposta anche a lasciare l'Italia.