Elisabetta Gregoraci: "Io e Briatore? L'amore è finito il rispetto no"

"Amo seguire progetti lunghi e, fosse stato per me, non avrei lasciato Battiti live dopo 7 anni. Io e Briatore? Il matrimonio è finito ma noi ci vediamo spessissimo e siamo uniti come genitori per il bene del nostro Nathan". Elisabetta Gregoraci torna in Rai il 26 settembre con Questioni di stile nella seconda serata di Rai 2 e si confessa lunedì 9 in prima serata sempre su RAI2 a Storie di donne al bivio intervistata da Monica Setta.

La Gregoraci racconta che lei e Briatore hanno da poco accompagnato il figlio in collegio. "Gli ho preparato un sacco di lettere e gli ho detto: amore mio se ti manca mamma leggile, sarà come se fossi con te. Ma se io piango, Nathan è felicissimo. Ha già mille amici e forse tornerà fidanzato". La conduttrice parla a lungo della mamma Melina scomparsa nel 2011 per un tumore al seno. "Ho accompagnato mia madre in decine di ospedali. Le avevano dato 1 mese di vita ed è riuscita a vivere 10 anni. Il mio primo tatuaggio è dedicato a lei. Da quando è scomparsa mi manca ogni giorno come l'aria".

Elisabetta ricorda anche il primo incontro con Briatore. "Fu colpito da me perché in discoteca ordinai una camomilla. Il giorno dopo cominciò a scrivermi biglietti bellissimi in cui mi diceva che io ero speciale. Mi ha conquistato con la poesia".