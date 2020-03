Apre The Britannique Naples, la nuova dimora di charme di Palazzo Caracciolo

Con una lettera alla città di Napoli ed ai suoi cittadini, Costanzo Jannotti Pecci, ceo del Gruppo Palazzo Caracciolo spa, annuncia l’apertura al pubblico del nuovo albergo a cinque stelle The Britannique Naples, entrato a far parte della Curio Collection by Hilton.

Un’apertura in sordina, commenta Jannotti Pecci (nella foto), per il particolare momento che sta attraversando il Paese, “pur essendo la struttura completamente operativa con le sue 72 stanze tra camere e suite, un ristorante e bar panoramico". Una nuova struttura che vuole rappresentare un osservatorio privilegiato sulle bellezze del golfo, sulla collina nel cuore della città. Una destinazione da sogno per “un’esperienza unica, ben descritta da pagine struggenti di ricordi di viaggiatori ed artisti provenienti da tutto il mondo”, afferma Jannotti Pecci, già numero uno di Federturismo Confindustria. Un albergo completamente nuovo per servizi, arredi, dotazioni e tecnologie rispetto alla precedente struttura che nacque con il nome MacPherson Britannique nel 1870 e “che vuole tornare ad essere punto di riferimento di una clientela di qualità italiana ed internazionale”.

Per l’imprenditore originario di Bacoli, la scelta d’investire nella realizzazione della nuova struttura è supportata “dall’aspettativa positiva e di successo per una rinnovata offerta di servizi alberghieri in grado di rispondere concretamente ad una domanda attesa di ospitalità di qualità, proseguendo sulla strada intrapresa dall’altra dimora di charme del gruppo, Palazzo Caracciolo, nel cuore della città antica”.