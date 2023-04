Ariana Grande e la perdita di peso: insultata sui social perché troppo magra

Ariana Grande reagisce alle critiche sul suo fisico giudicato troppo magro: "Mai stata così sana e forte"

Ariana Grande rompe il silenzio e risponde agli haters che l'hanno insultata sui social per l'eccessiva magrezza. Tutto è partito dalle foto pubblicate sui social la settimana scorsa che ritraggono la cantante e attrice americana durante una sua partecipazione al concerto di Jeff Goldblum a Londra. Qui la 29enne si è mostrata significativamente cambiata per la perdita di peso, preoccupando da una parte i fans e alimentando dall'altra l’odio dei suoi haters.

Così Ariana ha deciso di metterci la faccia postando un video di tre minuti su Tik Tok in cui chiarisce la sua situazione attuale: “È difficile essere una persona che è sempre sotto i riflettori. Penso che dovremmo essere tutti più gentili con gli altri e meno diretti, quando si commenta il corpo di una persona". Sebbene negli ultimi anni Ariana aveva fatto intuire di star passando un periodo complicato sia dal punto di vista psicologico che fisico, la popstar rassicura i suoi follower sul suo stato di salute: "Nonostante quello che pensa la gente, posso affermare che non sono mai stata così sana e forte come ora”.