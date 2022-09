Aurora Ramazzotti, i paparazzi immortalano la sua dolce attesa

I paparazzi hanno fotografato Aurora Ramazzotti e le sue sospette rotondità

La presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti continua a far discutere. Il settimanale Chi, in edicola domani, l'ha pizzicata a Roma, in compagnia del fidanzato Goffredo Cerza. Soprattutto l'abilità del fotografo ha catturato quel lieve pancino che lascia presagire lo stato interessante dell'influencer.

Aurora Ramazzotti è sempre attenta alle tendenze, per l'occasione ha indossato un paio di pantaloni stile cargo color cammello e top crop nero, che lasciano il ventre scoperto. Secondo il settimanale, durante il suo soggiorno capitolino, Aurora Ramazzotti ha incontrato i suoceri e Goffredo che vive a Roma.

L'influencer, poi, a Milano ha parlato durante l’evento "Il tempo delle donne" e ha detto: "Faccio molta fatica a proiettarmi nel futuro. Tendo a vivere più il presente. Mi auguro però di mettere su famiglia". Prima di varcare la soglia della location meneghina la Ramazzotti aveva avvisato: niente domande sulla gravidanza.

Sarà Aurora Ramazzotti ad annunciare la gravidanza a modo suo quando vorrà. Anche le sue amiche hanno la consegna del silenzio e pure Michelle ed Eros, che pur si dice siano al settimo cielo all’idea di diventare nonni, non si sbilanciano.