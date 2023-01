Berlusconi festeggia il compleanno di Marta Fascina via social

Silvio Berlusconi fa gli auguri via social alla sua compagna Marta Fascina

Marta Fascina ha compiuto ieri (9 gennaio) 33 anni e il suo compagno, il Cavaliere Silvio Berlusconi, le ha fatto una dedica su Facebook. La foto ritrae la coppia davanti a una torta, nella residenza di Arcore.

La coppia si è 'sposata' con un 'quasi matrimonio' il 19 marzo 2022, a Villa Gernetto. Marta Fascina milita in politica fin da giovanissima, nel 2018 è stata deputata alla Camera per Forza Italia ed è stata rieletta alle scorse elezioni politiche del 25 settembre 2022, candidata nel collegio uninominale di Marsala, ma anche in tre collegi plurinominali tra Campania e Lombardia, vincendo con il 36%.

Dal 2020, Marta Fascina è legata a Silvio Berlusconi, sempre nello stesso anno c'è stata la rottura del leader di Forza Italia con Francesca Pascale.